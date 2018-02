M5s, consiglieri campani donano 255 mila euro alle scuole pubbliche della Regione

E’ di 255mila euro la cifra che i sette consiglieri regionali campani del Movimento 5 Stelle destinano alle scuole pubbliche della Campania. La cifra destinata al progetto ‘Facciamo Scuola’ – presentato oggi nella sala Marco Suraci del Consiglio regionale della Campania – e’ il risultato del taglio volontario degli stipendi. “Dal primo giorno in cui abbiamo messo piede in Consiglio regionale – ha ricordato il capogruppo Gennaro Saiello – abbiamo accantonato oltre 495mila euro. Di questa cifra, 106 mila euro sono gia’ stati destinati alla ricostruzione dei laboratori e delle aule multimediali dell’istituto Rampone di Benevento, devastato dall’alluvione dell’ottobre 2015, e 33mila euro all’acquisto di un ecografo e altre apparecchiature salvavita all’ospedale Loreto Mare. Oggi destiniamo i nostri soldi per l’acquisto di attrezzature didattiche, per opere di abbattimento di barriere architettoniche e per progetti contro la dispersione scolastica in una regione dove questo fenomeno tocca livelli allarmanti”. L’intera comunita’ scolastica, studenti, insegnanti, dirigenti scolastici e genitori, potra’ presentare proposte per finanziare progetti legati a scuole pubbliche del territorio regionale. Le proposte raccolte dovranno essere presentate entro il 30 maggio e verranno votate online su base regionale dagli iscritti alla piattaforma Rousseau. Ogni finanziamento avra’ il valore massimo di 10.000 euro. Saranno finanziati progetti che hanno, tra le finalita’, la rimozione delle barriere architettoniche per gli studenti disabili, la messa in sicurezza degli edifici scolastici e l’efficientamento energetico, l’acquisto di materiale didattico e di attrezzature per laboratori e palestre e progetti per il contrasto alla dispersione scolastica. Gia’ adottato da Liguria e Basilicata, assieme alla Campania aderiscono al progetto anche i consiglieri regionali M5S della Puglia con 255.000 euro, di Marche e Molise con 100.000 euro a gruppo consiliare, del Piemonte con 80.000 euro, del Veneto con 50.000, della Toscana con 40.000 e dell’Umbria con 20.000, per un totale di un milione di euro. “I politici del Movimento 5 Stelle – ha dichiarato la consigliera Valeria Ciarambino – si tagliano i propri privilegi e li trasformano in opportunita’ per gli studenti della Campania. E’ questa e’ la differenza abissale con gli altri partiti in una regione come la nostra, nella quale centrodestra e centrosinistra sono coinvolti in inchieste per corruzione e voto di scambio. Indagini nelle quali si ipotizza che esponenti di entrambe le coalizioni avrebbero sottratto soldi pubblici per alimentare tangenti. Lanciamo la sfida al governatore De Luca, che continua a raccontare balle sostenendo che il Movimento 5 Stelle non ha mai restituito soldi. Ci dica De Luca – conclude – quanta parte dei propri stipendi lui e la sua maggioranza si sono tagliati fino ad oggi. A noi risulta che hanno restituito neppure un euro”.