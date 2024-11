M5S, Conte alla Costituente: Oggi stiamo andando oltre l’intuizione di Casaleggio

“Casaleggio per primo ha individuato le potenzialità della democrazia diretta su piattaforma digitale. Ma oggi stiamo andando oltre. Ciascuno di noi può decidere sul futuro del M5s, abbiamo rovesciato la piramide, è la base che è in lato, che sta decidendo”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, alla Costituente 5s in corso a Roma.

La Costituente “è un momento di grandissima partecipazione. Stiamo attraversano il momento di massimo inquinamento della politica, che sembra questione di addetti ai lavori, condizionata da gruppi economici. Con una tensione così forte, il Movimento non può rimanere indifferente, è nato un processo partecipato, il più ampio, aperto anche a chi ha provato a contestare e delegittimare sin dall’inizio. Lo avevamo previsto, è fisiologico, siamo aperti anche al dissenso, perché questa è una forza politica sana” ha detto Conte.