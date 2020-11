M5S: Conte, ‘disorientati da alcune decisioni, anche incomprensioni tra noi’**

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “Alcune delle mie decisioni, non mi è sfuggito, non sono state totalmente in linea con le posizioni assunte nella vostra campagna elettorale. Sono i momenti in cui siete apparsi disorientati, in cui diciamolo chiaramente si sono create incomprensioni tra di noi. Ma quando governi devi confrontarti anche con la complessità” ed avere “il coraggio e l’intelligenza” di saper cambiare idea. Lo dice il premier Giuseppe Conte agli Stati Generali del M5S.