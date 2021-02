M5S: Conte studia anche grane legali, qualche giorno per dire sì a Grillo/Adnkronos

Roma, 28 feb.(Adnkronos) – Qualche giorno per scrivere il “progetto rifondativo” del M5S. Ma anche per definire meglio quale sarà il suo ruolo nel Movimento, il perimetro entro il quale potrà muoversi. E se ripartire da un’associazione nuova di zecca o fare un nuovo tagliando allo Statuto, ‘fresco’ di modifica con il voto della base, il 5 febbraio scorso, su una governance a 5 al posto del capo politico. A quanto apprende l’Adnkronos, l’ex premier Giuseppe Conte, al termine del vertice con i big M5S e Beppe Grillo, si è preso qualche giorno per definire e mettere su carta il progetto, dunque sciogliere la riserva. “Se le cose riescono a incastrarsi, bene. Altrimenti amici come prima…”, sintetizza uno dei partecipanti al summit all’hotel Forum.