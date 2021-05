Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Il movimento di Grillo e Casaleggio non esiste più, quel movimento è imploso. La vera rottura per loro è stato l’aggancio con il potere. Per cui oggi la leadership Conte è obbligata a un’operazione di verità e spero che porti un pezzo di quel movimento” nel campo alternativo alla destra. “Ma noi saremo più convincenti in questa opera quanto più sapremo rafforzare il nostro progetto e la nostra proposta”. Lo dice Gianni Cuperlo alla Direzione Pd.