M5S: Di Battista, ‘da Abc attacco vile, osceno attaccare Gianroberto Casaleggio’

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “L’attacco diffamatorio del quotidiano di destra e monarchico ABC nei confronti del M5S e soprattutto di Gianroberto Casaleggio è vile. Non vi è cosa più oscena che attaccare persone non più in vita, che non possono difendersi. Mi auguro che Davide” il figlio del confondatore del M5S e presidente dell’associazione Rousseau “quereli immediatamente, per difendere l’onorabilità del M5S e del suo grande papà”. Lo dice all’Adnkronos Alessandro Di Battista, commentando l’articolo del quotidiano spagnolo, rimbalzato subito in Italia, su presunti finanziamenti in nero del governo venezuelano di Hugo Chavez al nascente M5S.