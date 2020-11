Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “Non parlo a titolo personale ma porto la voce di tante persone. Nessuno qui è nostalgico, tutti guardiamo al futuro del paese. Si può perdere in democrazia, ma mantenendo un’identità si rafforza la capacità di prendere voti di opinioni e magari vincere la prossima volta. Non vedo l’ora di rimettermi in gioco, di tornare in prima linea, vedremo come e in che ruolo”. Così Alessandro Di Battista, nel suo intervento agli Stati generali del M5S.