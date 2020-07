M5S, Di Maio “Conte capo politico? Si iscriva, sarebbe una risorsa”

ROMA (ITALPRESS) – “A oggi c’è un capo politico reggente che ha il compito di guidare il processo e va sostenuto. Certo, da attivista quale non ho mai smesso di essere penso sia opportuno rafforzare il nostro progetto, guardarci negli occhi e fare un ulteriore passo in avanti”. Così, in un’intervista a la Repubblica, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parlando del M5S. Quanto alla “chiamata” di Zingaretti a far parte del centrosinistra, osserva: “Penso che con il Pd si lavori bene e che il compito di ogni forza politica sia ascoltare i territori. Quando il M5S sceglierà di riorganizzarsi, raccogliendo le idee di tutti, allora avrà le idee più chiare sul suo futuro.

Ora ci sono molte anime che si stanno confrontando, l’unico modo per trovare una strada è fermarci e guardarci dentro, con unità. Non si può mettere il carro davanti ai buoi”. Sulla possibilità che il premier Conte possa essere il prossimo capo politico M5S, Di Maio chiosa: “Questo deve chiederlo a Conte, da parte mia le dico che sarei molto felice se scegliesse di iscriversi al Movimento. Sarebbe una grande risorsa in più su cui contare”.

(ITALPRESS).