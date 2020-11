Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “Parlare di condizioni secondo me non è l’approccio giusto per costruire insieme. Credo che” Alessandro Di Battista “abbia intenzione di entrarci” nella nuova segreteria del Movimento 5 stelle “altrimenti tanto rumore per cosa? Se decidesse di farlo ne sarei felice, come lo sarei per altri amici di percorso”. Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un’intervista a ‘Il Fatto quotidiano.