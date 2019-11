M5s, Di Maio: Serve una riflessione. Ilva? Trascineremo Arcelor Mittal in tribunale (VIDEO)

“Per il M5S non è un momento semplice. Abbiamo bisogno di un grande momento di riflessione in cui stabilire una nuova carta dei valori e dei nuovi obiettivi. Sono passati dieci anni e in dieci anni è cambiato tutto”. Così il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti a Casoria.

“Il Movimento 5 stelle ha bisogno di un grande momento di riflessione, e lo faremo anche grazie al lavoro del primo organo politico eletto nel Movimento nella sua storia, cioè il Team del Futuro che sarà pronto entro metà dicembre” ha spiegato il capo politico di M5s. “Questo team di persone elette dagli iscritti” si occuperà “sia dell’organizzazione del movimento, sia del coordinamento di tutti gli eletti e gli attivisti sui temi. È stato un lungo lavoro ma ci siamo quasi arrivati”.

Basterà l’intervento della magistratura per trattenere Arcelor Mittal a Taranto? Alla domanda di un giornalista il ministro Luigi Di Maio risponde: “Questo lo vedremo. Una cosa è certa, trasciniamo la multinazionale in tribunale e chiederemo di rispettare i patti con lo Stato. Quella multinazionale ha firmato un contratto con lo Stato e quindi con il popolo, e se pensa di potersene andare credendo di avere di fronte uno Stato che gli dice ‘vai pure, non succede nulla’, ha sbagliato Stato e Governo”.

“Questo è un governo che si è messo insieme per fare in modo che non aumentasse l’Iva” ha aggiunto. “Abbiamo scongiurato quella che possiamo definire la Salvini tax – ha detto Di Maio – 600 euro in più a famiglia nel 2020 perché quel signore aveva fatto cadere il Governo”.

“Così come non gliel’abbiamo data vinta sul taglio dei parlamentari – ha detto il Capo politico di M5S – perché la Lega aveva fatto cadere il governo anche per evitare il taglio dei parlamentari”.

Sulla situazione di Venezia Di Maio ha aggiunto: “Stiamo assistendo sia agli effetti dei cambiamenti climatici sia agli effetti della corruzione”.

“Non so cosa sia peggio, di certo vedere il centro-destra che fa le sfilate in acqua – ha detto il Capo politico di M5s – che fa le interviste mentre sta nell’acqua alta, quando sono loro che hanno causato questo disastro, prendendo le tangenti sul Mose con Galan e bloccando un’opera che da 16 anni non è stata ancora completata e ci è costata 7 miliardi di euro, è veramente una indecenza. Evitino le passerelle quelli del centrodestra”.

