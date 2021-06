M5S: D’Incà, ‘Conte e Grillo complementari, serve gesto generosità’**

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “Sono giorni complicati per il MoVimento 5 Stelle, non possiamo nasconderlo. Lo sanno i nostri attivisti e lo sanno tutti i cittadini che ci hanno visto lavorare per 3 anni al Governo del Paese. Ma dai momenti di difficoltà arrivano sempre grandi svolte e innovazioni. Beppe Grillo e Giuseppe Conte sono complementari. Sono due grandi personalità che fanno parte integralmente della storia del M5S. Una grande storia, lunga, ricca, complessa, di trasformazione interna e del Paese”. Lo scrive in un post su Facebook il ministro ai Rapporti col Parlamento, Federico D’Incà.