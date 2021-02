M5s, domani nuovo voto su modifiche statuto e governance

ROMA (ITALPRESS) – Dalle ore 12 di domani fino alle ore 12 di mercoledì 17 febbraio, l’assemblea degli iscritti del M5s è chiamata in seconda convocazione sulla piattaforma Rousseau per esprimersi sulla modifica dello Statuto del MoVimento.

Il voto sarà espresso su sei quesiti. In particolare, è prevista l’introduzione di un Comitato direttivo composto da 5 membri, che duri 3 anni, al cui interno, a rotazione annuale, è individuato chi svolgerà le funzioni di rappresentante legale, le cui deliberazioni siano a maggioranza dei membri. Le modifiche allo Statuto saranno votate per parti separate. In questa seconda convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e l’esito è rimesso alla maggioranza dei voti espressi. In caso di approvazione della modifica dello Statuto del MoVimento 5 Stelle, sarà da considerarsi implicitamente modificato anche il Codice Etico. Tuttavia qualora non fosse approvata la modifica statutaria sarà invece indetta la votazione del nuovo capo politico del MoVimento 5 Stelle.

