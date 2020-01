M5S, Ehm e la foto alle Maldive: “Offesa e dipinta come riccastra”

Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “La mia voglia di andare avanti come un treno rimane invariata, nonostante le brutte parole e le terribili offese ricevute semplicemente perché il mio fidanzato, dopo aver messo da parte dei risparmi, ha deciso di regalarmi un momento di riposo per farmi staccare da un lavoro che mi porta via dagli affetti quasi ogni giorno. Per questo sono stata dipinta come la ‘politica riccastra’ che fa la vacanza di lusso”. E’ quanto scrive su Facebook la deputata del M5S, finita nel mirino degli haters, nei giorni scorsi, per aver postato una foto della sua vacanza alle Maldive.

“Per fortuna – aggiunge – io ho un carattere forte e l’ho presa con filosofia, ma provate ad immaginare se al posto mio ci fosse stata una ragazza più fragile. Come avrebbe reagito a quella valanga di insulti (spesso anche sessisti)?”.