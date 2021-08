M5S: Fiano, ‘libertà non si difende con violenza’

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Totale solidarietà di tutti noi per gli attivisti del M5S assaliti ieri a Milano da un gruppo di manifestanti No-green pass che hanno distrutto il loro gazebo. Sostenere di voler difendere la libertà propria assalendo con violenza la libera espressione delle idee di qualcun altro è l’emblema di come ancora sia pericoloso il virus dell’intolleranza e della violenza squadrista in questo Paese. Nessuno si volti dall’altra parte, la violenza va condannata sempre, subito e con tutti gli strumenti legali che abbiamo”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook Emanuele Fiano, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera.