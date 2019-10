“E’ chiaro che con De Luca non c’e’ possibilita’ di nessuna alleanza”. Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico rispondendo a chi gli chiedeva di possibili accordi con il Pd anche in vista delle elezioni regionali del 2020 in Campania. A margine di Italia 5 Stelle in corso a Napoli Fico, ribadendo il proprio no ad alleanze con il governatore uscente, esponente del Pd, aggiunge che comunque “oggi e’ un giorno di festa e di riflessione. Alle regionali in Campania non ci penso”.