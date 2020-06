M5S: Gasparri ironico, ‘polpette avvelenate, qualche magistrato sventerà manovra’

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “Da convinti garantisti urliamo: giù le mani dal valoroso e onestissimo popolo grillino. Ma come si fa ad ipotizzare che il Venezuela di Chavez abbia finanziato con 3,5 milioni di euro in contanti Gianroberto Casaleggio e il movimento grillino, trovandone apprezzabili le posizioni filo-Chavez e filo-Venezuela? Un importante giornale straniero, Abc, avanza queste ipotesi e fa nomi e cognomi di chi avrebbe portato in una valigetta diplomatica l’ingente cifra in contanti agli esponenti grillini. Ma come si fa a dire una cosa del genere su un movimento onesto, incorruttibile, trasparente (tranne qualche piccola eccezione che causa liti interne) come non ne sono mai esistiti sulla faccia della terra?” Lo sottolinea il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.