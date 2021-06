M5S: Grillo, ‘a Comitato direttivo chiederò piano d’azione da qui al 2023, visione al 2050’

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “Chiederò al neo eletto Comitato direttivo di elaborare un piano di azione da qui al 2023. Qualcosa di concreto, indicando obiettivi, risorse, tempi, modalità di partecipazione vera e, soprattutto, concordando una visione a lungo termine, al 2050. Questo aspettano cittadini, iscritti ed elettori. Una visione chiara di dove vogliamo andare e in che modo. Il perché, il cosa e il come. È sempre stata la nostra forza: consentire a tutti di sapere quale sarà il viaggio e accogliere chi è pronto per una lunga marcia. In alto i cuori!”. Lo scrive sul suo blog Beppe Grillo, nel post in cui dà il benservito all’ex premier Giuseppe Conte e rimette in pista, annunciando il voto, il Comitato direttivo che governerà il M5S.