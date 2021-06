Roma, 29 giu. (Adnkronos) – Beppe Grillo rimette in pista Davide Casaleggio. Lo fa nel post sul suo blog dove dà il benservito all’ex premier Giuseppe Conte. “Indìco la consultazione in rete degli iscritti al MoVimento 5 Stelle per l’elezione del Comitato Direttivo, che si terrà sulla Piattaforma Rousseau”, annuncia nel post sul suo blog, dove si fa ritrarre in una foto con i fogli della bozza dell’ex premier davanti al volto.