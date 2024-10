M5S, Grillo con la barba lunga “aspettando le risposte di Conte”

Roma, 3 ott. (askanews) – Beppe Grillo torna a punzecchiare Giuseppe Conte con un post sui suoi canali social: una sua foto rielaborata nella quale appare con una lunga barba bianca. Il testo che la accompagna recita: “Aspettando le risposte di Conte…”

Il riferimento è al link allegato al post, che rimanda a un testo pubblicato il 12 settembre scorso sul blog del fondatore del Movimento 5 stelle, con una serie di richieste di chiarimenti sulle modalità con le quali si svolge il “processo costituente” convocato dal leader in carica del Movimento, e che dovrebbe concludersi con una assemblea costituente originariamente fissata per il 18 e 19 ottobre, anche se da tempo i vertici stellati hanno aperto all’ipotesi di uno slittamento della scadenza. In realtà, di fronte alle rimostranze e alle vere e proprie diffide legali fatte circolare da Grillo, Conte ha nelle ultime settimane chiuso al dialogo lasciando intendere che ormai le carte del confronto con il garante M5S sono affidate ai legali delle due parti in conflitto.