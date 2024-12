M5S, Grillo in versione Truman Show dopo il voto

(Adnkronos) – “Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte”. Beppe Grillo sui social sceglie una citazione dal film The Truman Show dopo il secondo voto della base del Movimento 5 Stelle che ha cancellato la figura del garante e aperto la strada alla modifica del singolo.

In sostanza, bocciatura per Grillo che sembra alludere ad un’uscita di scena proprio come Jim Carrey, protagonista del film diretto da Peter Weir. Come Truman Burbank, che decide di dare addio al reality show in cui è stato protagonista inconsapevole per tutta la vita, Grillo si immagina ai limiti del set, in cima a delle scale, con le braccia aperte e una porta spalancata alle sue spalle: pronto all’uscita.