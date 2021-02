M5S: Grillo vorrebbe ruolo unico per Conte, nodo vice e governance a 5

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – Un capo unico, sulla falsariga del ruolo esercitato da Luigi Di Maio prima e Vito Crimi poi, nei panni del reggente. Sarebbe questo, a quanto apprende l’Adnkronos, il ruolo che Beppe Grillo vorrebbe affidare all’ex premier Giuseppe Conte. Con un mandato a termine, da poi rimettere al voto della base. Nel summit in corso – che vede riunito il quartier generale del Movimento oltre all’ex premier – alcuni avrebbero sollevato la necessità di affiancare al ruolo politico uno o due vice, per non centralizzare troppo il ‘potere’ nella mani di un’unica persona. Non solo.