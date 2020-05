Roma, 25 mag. (Adnkronos) – Non un incontro politico, ma un confronto cordiale fissato a novembre scorso e poi, per motivi di forza maggiore non ultima l’emergenza Covid-19, sempre rinviato. Fonti vicine al ministro degli Esteri Luigi Di Maio assicurano che nell’incontro con la sindaca di Roma Virginia Raggi non sarebbe stato fatto alcun cenno a un’eventuale ricandidatura della prima cittadina capitolina, che comporterebbe una deroga alle regola grillina dei due mandati.