M5S, nuovo voto degli iscritti sullo Statuto dal 5 all’8 dicembre

Roma, 26 nov. (askanews) – Il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ha convocato gli iscritti per una nuova sessione di voto on line, dopo la richiesta del garante Beppe Grillo di far ripetere la consultazione. Le votazioni si svolgeranno dal 5 all’8 dicembre e riguarderanno esclusivamente le modifiche apportate allo Statuto, fra le quali l’abrogazione della funzione dello stesso garante, approvata con oltre il 60 per cento dei consensi.

Di seguito il testo della convocazione firmata dal leader stellato e pubblicata sul sito ufficiale del Movimento. “Premesso che: con comunicazione inviata al Comitato di Garanzia in data 25 novembre u.s., Beppe Grillo ha chiesto, ai sensi dell’art. 10, lett. i), dello Statuto, la ripetizione delle votazioni riguardanti le modifiche statutarie svoltesi nei giorni dal 21 al 24 novembre 2024, nonostante la chiara volontà assembleare emersa; il Presidente, al netto di qualsiasi valutazione sulla legittimità e sulla opportunità di tale richiesta, ritiene di convocare l’Assemblea per la ripetizione delle votazioni aventi ad oggetto le modifiche statutarie. Pertanto, è convocata, mediante lo strumento della consultazione in rete, l’assemblea degli iscritti dalle ore 10.00 di giovedì 5 dicembre 2024 alle ore 22.00 di domenica 8 dicembre 2024 per deliberare sul seguente ordine del giorno. Conferma delle deliberazioni assunte dall’Assemblea degli iscritti nelle date dal 21 al 24 novembre 2024 relative ai seguenti argomenti: proposte relative al ruolo del Presidente e degli organi che lo affiancano o coadiuvano; proposte relative al ruolo del Garante; proposte relative alla ripetizione del voto e alla modifica del simbolo; proposte relative al Comitato di Garanzia e al collegio dei Probiviri”.

“La votazione – si legge ancora nella nota ufficiale – si svolgerà esclusivamente utilizzando lo strumento telematico on line SkyVote. Ai sensi dell’art. 7, lett. e), e dell’art. 10, lett. a), dello Statuto, non possono votare le/gli Iscritte/i da meno di 6 (sei) mesi, gli Iscritti nel periodo di sospensione (anche in via solo cautelare) e gli Iscritti esclusi dall’Associazione, ancorché con provvedimento non definitivo, ed i Sostenitori”.