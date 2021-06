M5S: Patuanelli, ‘preoccuparsi di commercianti, autonomi e artigiani’

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – “Non abbiamo mai pensato di poter essere trainati solo dal Sud. E se nell’identità del M5S c’è sempre stata la salvaguardia dei diritti dei più deboli, allora dobbiamo renderci conto che in questo periodo storico i commercianti, gli autonomi, gli artigiani, sono anch’ essi in una situazione di debolezza. Iniziamo a fare proposte che possano migliorare la loro condizione”. Lo dice il ministro per le Politiche agricole e capo della delegazione M5S, Stefano Patuanelli, in un’intervista a ‘La Stampa’.