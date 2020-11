M5S: Pedicini, ‘escluso da dibattito Stati generali, parli solo se d’accordo’

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “Puoi parlare gli Stati Generali, ma solo se sei d’accordo con quanto è stato deciso fin dall’inizio!!”. Lo scrive su Facebook l’europarlamentare ‘dissidente’ del M5S Piernicola Pedicini, pubblicando la mail in cui viene di fatto escluso dal dibattito pubblico degli Stati generali, in programma domenica. “Ti scriviamo per conto del Capo politico – si legge nella mail – per avvisarti che a seguito della sua decisione la candidatura da te avanzata per partecipare al dibattito pubblico degli Stati Generali previsto per domenica 15 novembre non è stata approvata”. Segue l’indirizzo mail del comitato di garanzia grillino, a cui ci si può rivolgere per eventuali richieste di chiarimenti.