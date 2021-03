M5s: politologo Panarari, ‘Grillo ‘astronauta’? Prossima ‘maschera’ forse il doppio petto’**

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – Da supereroe, a jocker, ad astronauta. E forse prossimamente in doppio petto. I travestimenti di Beppe Grillo fanno parlare. Il comico “in una meta narrazione per attirare l’attenzione interpreta con segnali visivi il mood del momento e gioca sull’alone di mistero, non svelando mai le ragioni del mascheramento”. A commentare i travestimenti di Beppe Grillo è Massimiliano Panarari, specialista di comunicazione pubblica e politica, nonché docente all’università Luiss Guido Carli, che interpellato dall’Adnkronos sulle ‘maschere’ del comico risponde: “Se il Movimento completerà il suo processo di responsabilizzazione ed istituzionalizzazione, cioè trasformazione di una struttura con un leader che sarà l’ex presidente Conte, quello che vorremmo vedere è un Grillo in doppio petto”.