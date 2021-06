M5S: quei contatti tra Casaleggio e Grillo, il timore del garante per i ricorsi**

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – Con un colpo di teatro degno del suo repertorio, Beppe Grillo rompe con Giuseppe Conte e ‘resuscita’ il patto con Davide Casaleggio. Il garante M5S annuncia infatti una votazione per eleggere i membri del Comitato direttivo, che si terrà su Rousseau, la ‘vecchia’ piattaforma da cui i pentastellati hanno divorziato neanche un mese fa raggiungendo un faticoso accordo per il trasferimento dei dati degli iscritti. “Ho chiesto a Davide Casaleggio di consentire lo svolgimento di detta votazione sulla piattaforma Rousseau e lui ha accettato”, scrive oggi Grillo sul blog. Fonti del Movimento fanno notare all’Adnkronos come il legame tra l”elevato’ e il figlio di Gianroberto non si sia mai spezzato.