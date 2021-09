M5S: Renzi, ‘Conte vs Cingolani, ha dovuto mettere bandierina su ministro’

Roma, 3 set. (Adnkronos) – “Fate zoom e non clic. Abbiate il coraggio delle idee e studiate : da questo palco il ministro Cingolani ha fatto alcune considerazioni importanti. Nelle sue slide era scritto che alcuni degli obiettivi per la transizione ecologica sono quelli di ridurre alcune sostanze dannose per l’ambiente: di fronte a questi temi la politica non ha approfondito ma hanno fatto una dura presa di posizione”. Lo ha detto il leader di IV Matteo Renzi chiudendo la terza edizione della scuola di formazione politica ‘Meritare l’Europa’, a Ponte di Legno.