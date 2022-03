M5S, secondo giorno di voto on line sul Conte bis: in serata

Proseguono fino alle 22 di stasera le votazioni on line degli iscritti alla piattaforma del Movimento Cinque Stelle indette dalla vicepresidente vicaria Paola Taverna per dire sì o no alla rielezione di Giuseppe Conte alla presidenza del partito di maggioranza relativa in Parlamento, a seguito della decisione del Tribunale Civile di Napoli di contestare la validità delle prime votazioni on line. Il voto on line si chiude alle 22, a seguire la proclamazione del risultato: partecipazione al voto, sì o no alla conferma della leadership di Conte. “Vi chiedo nuovamente – si è rivolto Conte agli iscritti alla vigilia della votazione- la vostra fiducia. E non mi interessa prendere il 50% più 1 dei voti. Anzi, dico di più: se il risultato fosse così risicato, sarei il primo a fare un passo indietro. Perché a fronte di un eventuale risultato così di misura, lascerei immediatamente il Movimento che in questo momento ha bisogno di una leadership forte, di una forte investitura. Allo stesso modo, però, è un dovere dirvi che in caso di una decisa riconferma, le cose inevitabilmente cambieranno. sarà questa un’occasione anche per dirci alcune cose chiaramente, con il rispetto e la trasparenza che ogni singolo iscritto al Movimento 5 Stelle merita”.

Il voto on line richiesto oggi non è solo sulla conferma della presidenza Conte. Si sceglie anche il successore di Luigi Di Maio nel comitato di garanzia del MoVimento da cui il ministro si è dimesso: la scelta è fra i candidati Jacopo Berti e Laura Bottici. Per gli altri due membri del Comitato di Garanzia, Roberto Fico e Virginia Raggi, è richiesta ai votanti on line la conferma di validità nell’incarico. Gli iscritti inoltre sono chiamati a confermare on line Roberto Fraccaro nel Collegio dei Probiviri ed eleggerne tre nuovi membri scegliendo fra le candidature di Tiziana Ciprini, Fabiana Dadone, Barbara Floridia, Andrea Greco, Andrea Liberati, Danilo Toninelli. Non potranno essere eletti tre donne o tre uomini: il meccanismo garantisce comunque che almeno uno degli eletti si di genere diverso dagli altri due. E lo stesso dicasi per la conferma dei vicepresidenti di Conte: Paola Taverna nella funzione di vicaria e con lei Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi, Alessandra Todde e Mario Turco. Voto on line, infine, aperto fra gli iscritti Cinque stelle fra l’altro anche per la destinazione delle restituzioni dei parlamentari, per l’ok all’accesso al 2X1000 e al finanziamento privato in via agevolata. Non è affatto escluso anche questa seconda votazione venga contestata dall’avvocato Lorenzo Borrè, difensore degli ex grillini che si sono opposti con successo alla validità della prima elezione: “ci sono diversi motivi e profili che stiamo valutando”, ha preannunciato. Ospite di Lucia Annunziata nel pomeriggio di ieri, Conte ha sottolineato che il risultato odierno, se per lui ampiamente favorevole, avrà valore di discrimine tra una stagione e l’altra dei Cinque Stelle. Sia sotto il profilo interno (leggasi dualismo di leadership con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio per un verso e proliferare di posizioni individuali fra i parlamentari – a partire dal caso del presidente della commissione Esteri del Senato Petrocelli– dall’altro) dove Conte rafforzarsi anche con una due giorni di confronto in presenza a Roma oggi e domani con i neonati comitati tecnici e politici chiamati a radicare sul territorio i Cinque Stelle. Sia sotto il profilo dei rapporti nella maggioranza di Governo (“non è in discussione il nostro sostegno ma pretendiamo essere ascoltati con l’attenzione dovuta alla prima forza parlamentare della maggioranza”) . Messaggio rivolto tanto al Pd di Enrico Letta che a palazzo Chigi, con la previsione di un incontro con Mario Draghi subito dopo la proclamazione bis.