M5S: Silvestri, ‘contro Raggi battuta sessista di pessimo gusto’

Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Perché un gioco di parole abbia successo è necessario che l’autore sia misurato, colto e intelligente. Altrimenti si rischiano solo bruttissime figure. E’ quanto capitato oggi a un noto sito, che vorrebbe essere anche d’informazione, in cui appare un’infelicissima frase sessista riferita a Virginia Raggi. L’espressione utilizzata non fa ridere, è solo drammaticamente scadente sotto ogni punto di vista: autentica spazzatura”. E’ quanto dichiara in una nota Francesco Silvestri, deputato romano del MoVimento 5 Stelle