Roma, 16 giu. (Adnkronos) – “La nostra politica estera è libera o è condizionata da forze straniere? Siamo qui per chiedere la libertà di tutti i prigionieri politici in Venezuela. C’ è un problema politico. Il M5S ha impedito all’Italia di riconoscere Juan Guaido come presidente ad interim del Venezuela. L’Italia non può schierarsi a favore di un dittatore efferato come Maduro”. Lo ha affermato durante il flashmob sotto l’ambasciata del Venezuela Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia.