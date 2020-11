Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “Giusta una governance collegiale nazionale con un portavoce nazionale che detti la linea politica e comunicativa del M5S”. Ma per andare avanti “bisogna mantenere i nostri capisaldi, ovvero restare una forza antisistema – ovvero non essere come gli altri, non accettare compromessi a ribasso- e andare avanti con la democrazia diretta”. Così Danilo Toninelli, intervenendo agli Stati generali del M5S.