M5S: Toninelli su contestazione al bar, ‘reagito perché aggredito’

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – Con un video su Instagram, Danilo Toninelli, ex ministro e volto storico del M5S, interviene sulla contestazione di un gruppo di cittadini, mentre era seduto in un bar, che lo ha portato a rispondere malamente ai contestatori, con un sonoro ‘non rompete i cog..’. “Il video risale a martedì scorso, è girato nei media con una chiave di lettura negativa per il sottoscritto – spiega Toninelli – erano le 17.30, avevo un appuntamento di lavoro e per ovvi motivi legati al Covid non volevo farlo in ufficio”, così da ripiegare “su un baretto sotto l’ufficio”.