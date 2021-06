M5S, ultimatum di Conte a Grillo: “Non mi presto a operazione di facciata”

Beppe Grillo “sa bene che ho avuto e avrò sempre rispetto per lui. Riconosco il grande carisma visionario che ha originato una stagione eroica per il Movimento e innovativa per l’intero sistema politico italiano. Ma non possono esserci ambiguità. Spetta a lui decidere se essere il genitore-generoso che lascia crescere la sua creatura in autonomia o il genitore-padrone che ne contrasta l’emancipazione”. Al Tempio di Adriano, nella stessa sala in cui Luigi Di Maio – era gennaio 2020 – annunciò il suo addio alla guida dei 5 Stelle sfilandosi la cravatta a favore di telecamere, Giuseppe Conte lancia un ‘ultimatum’ a Grillo, ponendo le sue condizioni per assumere la leadership M5S.