Ma che strana estate (e non solo per il ritorno della violenza)

Strana estate, quella da poco iniziata, non solo per gli episodi di violenza, individuale e collettiva, che stanno tormentando l’ umanità in genere senza lasciare fuori della sua azione nessun paese. Alcuni di quei comportamento sono in azione già da prima della fine del secolo scorso; altri sono comparsi come fulmini a ciel sereno, tutti preceduti dal segno negativo. L’ escalation della violenza, personale e di gruppo, rasenta ormai modalità di comportamento dimenticate o quasi, o quantomeno sulla strada giusta per finire nell’oblio. Sull’argomento si è detto un pò di tutto, ma si è fatto niente o poco più. Questo è un pensiero che starà ricorrendo nella mente di molti a livello globale e purtroppo non smette di essere ravvivato da quanto sempre più accade, per ora solo a macchia di leopardo. Quanto precede è ormai da tempo tristemente davanti agli occhi del mondo e, attualmente, il caso più eclatante sta dando una delle sue più brutte espressioni proprio nella Vecchia Europa, per la precisione in Francia. La prima considerazione che si è portati a fare è che la sua popolazione non è nuova a colpi di testa del genere, ne prese atto Cesare, molti secoli fa. Quanto sta accadendo di questi tempi a Parigi, spandendosi fino a Marsiglia, ha preso il via da un fatto certamente inqualificabile, quale l’uccisione di uno studente da parte di un gendarme. In un crescendo alimentato probabilmente anche dal caldo, sta portando i francesi molto vicini al combattimento corpo a corpo, quasi, per ora, una forma minore di guerra civile. È necessario che le altre popolazioni europee si adoperino e facciano voti perché ciò non accada anche altrove. Rimanendo nei confini tra le Alpi e il mar Mediterraneo, si sta verificando una situazione, seppure non violenta, che lascia parte dei suoi stessi abitanti decisamente perplessi, perdipiù disorientati. Da qualche mesa la stagione turistica estiva in Italia sta registrando il tutto esaurito da parte delle principali attività del settore. I loro esercenti hanno iniziato a rifiutare le richieste di prenotazione già prima che si avviasse la celebrazione di quegli l’antichi riti che si svolgono durante la stagione calda. Di tale situazione non si può fare altro che prendere atto con giusta soddisfazione per avere conferma di quanto sia apprezzata l’ Italia all’estero. Succede altresì che la voce degli europei, antichi frequentantori anche per vacanze del Giardino d’ Europa, non sia particolarmente modulata su toni leggeri. Il motivo è l’ aumento dei prezzi in maniera più che incisiva, con il risultato che al momento dell’avvio del ritorno, molti di loro ostenteranno sì un sorriso, ma di quelli a denti stretti, non certo di soddisfazione per aver speso il giusto. Se l’argomento riguardasse, ipotesi di pura fantasia, tutti, fuorché gli italiani, si tratterebbe di un falso problema, perché il mercato, quando è libero, lascia che domanda e offerta si rincorrano fino a trovare il loro punto di incontro. Sarà questa intersezione il livello di prezzo dove il mercato, sia di beni che di servizi, avrà trovato il suo punto di equilibrio. Ciò significa che ogni unità prodotta dal sistema economico di quel paese, a quel prezzo trova compratori fino a esaurimento scorte. In campagna sono soliti ripetere, quasi per fare un esorcismo, che “dove c’è sfizio, non c’è perdita”, aggiungendo subito che “vale più uno sfizio che cento ducati”. La citazione di quel conio fa capire che tali considerazioni non sono in uso da poco tempo. A questo punto si propone il vero vulnus di quanto appena accennato. Se da più fonti arrivano informazioni sul fenomeno del crescente scivolamento degli italiani al di sotto della soglia di povertà, come mai nessuno di essi rinuncia alle vacanze, talvolta anche preferendo mete lontane, ben al di là dei patri confini? La prima risposta che viene alla mente è che, essendo consistente il risparmio degli italiani come da nessun’altra parte in Europa, essi attingano a quelle risorse e il dubbio sarebbe chiarito. Non è così, in quanto per gli abitanti dello Stivale quella parte del reddito non consumata, dal momento in cui viene messa da parte, entra in un’ altra dimensione. Salvo problemi di ordine straordinario, non è messo in conto che essa possa ritornare nelle mani del legittimo proprietario facilmente. Il mistero di cui sopra potrebbe pertanto risultare adatto come argomento per un film alla maniera di Hitchcock, semprechè fosse potuto essere trasposto in quell’arte. Probabilmente la situazione è molto pìù facile da interpretare di quanto si possa credere, I suoi richiami sono molto simili a quelli delle Sirene, con la differenza che raggiungono i potenziali interessati all’argomento non solo tra Scilla e Cariddi, ma anche in ogni altra parte della penisola, isole comprese. È il credito al consumo, realtà finanziaria sempre più presente tra i fornitori delle famiglie. Esso rappresenta l’ultima frontiera dei pagamenti rateali, in uso in America già nella prima metà del secolo scorso. Fu l’esempio di Henry Ford che teneva in considerazione particolare quella modalità di pagamento differito nel tempo, che spinse l’ Ingegner Vittorio Valletta, quando fu presidente della FIAT, a adottarlo in Italia. Così, a cavallo tra gli anni ’60 e ’70, nel Paese ebbe inizio la prima motorizzazione di massa. Piccola parentesi di folklore: a Napoli, nell secolo scorso, esisteva già la figura del Rammariello, all’ origine un artigiano che costruiva e vendeva porta a porta pentolame di rame. Quando quel materiale cominciò a non essere più usato, quell’ artigiano si reinventò piccolo commerciante, sempre porta a porta, di componenti del corredo destinato alle figlie, da portare in dote quando sarebbero andate spose. Sia per le pentole che per le lenzuola, il Rammariello faceva credito agli acquirenti, consentendo di pagare poco per volta, passando di persona per riscuotere ogni mese. Per concludere, il fatto che esista questa possibilità di pagamento va vista senza dubbio in positivo, sempreché la somma presa in prestito occorra per far fronte a un acquisto necessario. Tenuto presente che il credito concesso è molto più costoso del credito alle aziende e non è mai stato chiarito il perché, visto che per la loro stessa natura sono fortemente garantiti, un loro impiego per necessità correnti, quale può essere una esigenza medica è ancora proponibile per essere inclusa nell’elenco degli scopi meritevoli di quell’ impegno. Non così le spese correnti, ancor più se voluttuarie, Qualcosa del genere non l’aveva detta già circa due anni orsono il Professor Mario Draghi, allora Presidente del Consiglio? Per la precisione quando fuori dei confini nazionali fece la differenza tra debito “buono” e debito “cattivo”. Quando si butta l’ acqua sporca bisogna fare attenzione almeno a salvare il bambino, e questo non è un paradosso.