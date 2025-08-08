Ma cosa sono queste isole di calore di cui si parla tanto?

di Giuliano Velotto Romano

Con le ondate di calore ormai diventate una normalità, le aree urbane di tutto il mondo e le città sono particolarmente vulnerabili al calore estremo a causa dell’effetto “isola di calore urbana”. Le infrastrutture create dall’uomo sono molto più soggette ad assorbire calore e a trattenerlo durante il giorno, rilasciandolo di notte. Questo avviene per una combinazione di fattori come i materiali utilizzati, le strade, le automobili che rilasciano calore attraverso i loro scarichi tutto il giorno, la mancanza di spazi verdi e di ombre, e infine la mancanza di ventilazione. Il labirinto di edifici di cui sono composte le nostre città amplifica questo effetto, il quale non solo inibisce il raffreddamento dell’ambiente, ma trattiene anche l’inquinamento, riducendo ulteriormente la qualità dell’aria. Per finire, come ciliegina sulla torta, per raffreddare le nostre città sempre più calde, generiamo ancora più calore utilizzando l’aria condizionata, peggiorando ulteriormente la situazione.

Per dare un’idea di quanto sia potente l’effetto dell’Isola di Calore Urbana, in media la temperatura nelle città è di circa 4-6 gradi più alta rispetto alle aree circostanti, con picchi che possono raggiungere i 10 gradi.

Il Centro Comune di Ricerca (JRC) dell’UE ha rilasciato nel 2024 delle mappe delle città europee più colpite, creando un punteggio di intensità che va da <1 a >2. Napoli ha un punteggio di circa 1.7, mentre alcune delle città più colpite sono Torino con 2.4 e Atene con 2.1.

Il JRC ha anche rilasciato delle linee guida per mitigare e adattarsi a questa nuova realtà. Queste linee guida vanno dall’aumentare semplicemente il verde pubblico (secondo uno studio su più di 600 città europee, gli alberi urbani riducono la temperatura dell’aria in media di 0,8 gradi), alla ristrutturazione degli edifici per isolarli meglio, fino all’uso di vernice bianca su strade e edifici per riflettere meglio il calore.

Un caso di studio particolare di una città che si sta adattando è Barcellona con le sue “Superilles”. Progetto ideato dall’urbanista e psicologo Salvador Rueda, che da anni sta trasformando blocchi di isolati in aree pedonali e verdi dove le automobili circolano solo ai margini. Questi superblocchi sono formati da nove isolati completamente restituiti ai pedoni, e dove le automobili sono relegate al perimetro del blocco. Nelle aree della città spagnola che sono state convertite in Superilles, grazie alla combinazione di meno auto in circolazione, più verde e mobilità sostenibile incoraggiata (bicicletta, bus), l’inquinamento è diminuito del 40%, ma soprattutto la temperatura è scesa di circa 4°C.

Oltre alle Superilles, un altro esempio sono i “corridoi verdi” di Medellín in Colombia. La città colombiana, grazie alla sua posizione geografica, godeva fino a pochi decenni fa di un'”eterna primavera” con poche variazioni di temperatura durante le diverse stagioni. È facile immaginare che con l’aumento della temperatura globale questa eterna primavera rischi di cedere il passo a un’eterna estate. Il progetto dei corridoi verdi è iniziato nel 2016 sotto la guida dell’allora sindaco Federico Gutiérrez e costò 16,3 milioni di dollari per la creazione di 70 ettari di verde, 20 km di percorsi ombreggiati e piste ciclabili/pedonali. Il progetto, ad oggi, ha fatto registrare un calo di temperatura di 2°C in città.