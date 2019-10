Ma dove è nascosto il senso?

Appello allo Yeti

La storia che non si affanna alle trombe mi accompagna.

Gerico viene chiamata la città da me abitata.

Mi frana di dosso pezzo a pezzo la cinta muraria.

Sto in piedi tutta nuda sotto la divisa d’aria.

suonate, trombe, e come si confà, suonate insieme a più non posso.

Ormai solo la pelle cadrà e mi discolperanno le ossa.

Wisława Szymborska

Non riesco a capire.

Sono politici, questi che ascolto e discutono intorno a temi che si capisce che non capiscono.

Questo è tanto più chiaro quanto più ostentano sicurezza nell’esporre le loro argomentazioni.

Si, capisco le parole che usano e anche i collegamenti ma mi sfugge il senso.

Le frasi sono quelle che si ritrovano sempre: banalità proposte come rivelazioni geniali, autoreferenzialità, conformismi espressivi manifestati come divergenze raffinate.

Il dissenso espresso è manierismo, che sottolinea una compiacenza, insopportabile, di se della propria pseudo sconvenienza, che diventa un nuovo conformismo.

Sono tante parole logorate e stinte dall’uso, che producono coesioni umane liquide, opportunistiche.

Argomentano di parti, vogliono aggiustare delle parti, ma non possono vedere l’insieme.

Non è che non vogliono, non possono ma come si possono trattare delle parti se non si ha la visione dell’insieme?

Non capisco.

Ma forse è corretto così, siccome anche loro non capiscono mi arriva questo, solo che loro fanno finta di capire.

Io una cosa la capisco benissimo: chi comanda davvero non è la politica ma la burocrazia.

Fanno finta di prendere decisioni, poi tanto la burocrazia fermerà tutto.

E capisco che questo della burocrazia è un tema tabù: si deve dire che bisogna cambiarla però stando molto attenti a non farlo davvero.

La burocrazia permette che tu la critichi, a patto che non la tocchi.

C’è una accettazione aprioristica dei grandi vincoli, e tutto quello che si può fare deve avvenire all’interno di interstizi che però non modifichino i giochi che vietano l’efficienza.

L’efficienza produrrebbe risultati l’inefficienza produce lavoro: garantirsi l’inefficienza consente di avere il posto per sempre.

Lo vediamo: I “sistemi” che dovrebbero semplificare e aiutare sono, in prevalenza, chiusi e ostili, con “cani da guardia” abbaianti e ringhiosi pronti a cogliere l’errore, l’infrazione dalla norma (prevalentemente stupida).

Il processo di potere è orientato a impedire il fare.

Se fosse solo inutile potrebbe essere tollerato ma il punto è che è dannosa!

Le persone sono depresse intimorite, cresce la sfiducia in se stessi e negli altri.

La paura è la grande protagonista dei nostri tempi.

I rapporti umani sono prevalentemente aggressivi e opportunistici.

La disperazione non è non avere niente ma non si aspettarsi niente.

Paura, impoverimento e sfiducia: ecco l’attrezzatura emotiva di chi è invitato a darsi da fare e non cedere ma che vede diminuire l’orizzonte e si chiude in termini difensivi e depressi.

Governare per il valore e il futuro significherebbe dare significato alle azioni e alle possibilità e coltivare la speranza,non solo per non morire ma anche vivere.

Ma forse non è possibile fare di più o meglio, perchè è sbagliato l’intero gioco che stiamo facendo.

Un gioco dove si continua a perdere non è divertente.

Ma come cambiare gioco se coloro che dovrebbero o potrebbero cambiarlo sono messi al potere solo se garantiscono di mantenerlo?

Ugo Righi