“Ma dove vivono i cartoni?”: a Bagnoli la Scienza raccontata attraverso favole e filastrocche

Città della Scienza di Napoli inaugura la sua programmazione estiva con un evento speciale dedicato alle famiglie dal titolo “La scienza delle Favole – Nuova Edizione”, in programma per l’intero weekend del 21 e 22 giugno 2025, in varie fasce orarie tra le 10 e le 17. Quest’estate, il museo apre le sue porte con un ricco calendario di attività pensate per scoprire la scienza in modo divertente e coinvolgente. Durante il fine settimana, i visitatori potranno partecipare a una visita guidata “Fantastica per la famiglia”, un percorso unico che si snoderà all’interno del museo Corporea.

Qui, la scienza verrà raccontata attraverso favole e filastrocche. Attori e personaggi sorprendenti guideranno grandi e piccini in un viaggio che unisce realtà e fantasia, alla scoperta di fenomeni meravigliosi. I partecipanti avranno l’occasione di incontrare l’esperimento 626, un simpatico personaggio pasticcione spedito sulla Terra in esilio, e assistere alle sue straordinarie avventure. L’incontro con una bambina ribelle e affettuosa farà inoltre riflettere sull’importanza dei legami familiari e sul significato della parola “OHANA”. L’evento “La scienza delle Favole” si aggiunge alla ricca offerta estiva di Città della Scienza, che include science show, visite al museo interattivo del corpo umano Corporea, alla rinnovata mostra Insetti & Co., e spettacoli al Planetario per viaggiare tra le stelle.