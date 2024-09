MA Group a Innotrans lancia Sax, app per sicurezza ferroviaria

MA Group, l’azienda italiana che da oltre 20 anni è attiva nell’industria ferroviaria e unico titolare dei lavori di restauro e manutenzione dell’Orient Express, presenta a InnoTrans, la fiera berlinese per le tecnologie dei trasporti, un’app per migliorare l’efficienza del trasporto ferroviario e garantirne una maggiore sicurezza. Si tratta di Sax, un dispositivo digitale integrato per la manutenzione predittiva ferroviaria in grado di rilevare le anomalie nelle condizioni di esercizio ordinario ed elaborare i dati di diagnostica utili per incrementare la sicurezza ed evitare incidenti. «L’innovazione – dichiara Gianpaolo Pranzetti, direttore generale di MA Group – sta nel fatto che l’app non interferirà con il sistema treno, cioè con la sua circolazione e il suo funzionamento ma consentirà comunque l’accesso ad una miniera di dati che faciliteranno l’attività degli operatori, e quindi anche l’attività di imprese di manutenzione come noi di MA Group». Il Sax è di Mare Engineering Group, una società campana focalizzata sui processi di innovazione applicati ai diversi settori. Grazie a questo «nuovo accordo esclusivo», MA Group si occuperà dell’installazione e poi della successiva gestione della manutenzione. Al momento a testare il dispositivo è Eav, la società che in Campania gestisce il trasporto pubblico anche su ferro. «Una volta superati i test – conclude Pranzetti – questo dispositivo potrà essere montato non solo su treni passeggeri o merci ma anche su treni di lusso come l’Orient Express».