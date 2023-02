Ma quale pericolo fascista. Il ministro Validitara: Impropria e ridicola la lettera della preside agli studenti

“Di queste lettere non so che farmene, sono lettere ridicole, pensare che ci sia un rischio fascista è ridicolo. Trovo ci sia sempre più un attacco alla libertà di opinione e un alzare i toni trasformando la polemica in una campagna di odio, delegittimazione e falsificazione talvolta della realtà. Chiedo ai partiti dell’opposizone maggiore responsabilità. E intanto mi aspetto solidarietà anche dalla preside che ha scritto la missiva”. Così a Mattino 5 il ministro Valditara riferendosi alla preside del liceo Leonardo da Vinci di Firenze, Annalisa Savino, che ha scritto una lettera aperta agli studenti della scuola che dirige.

“E’ una lettera del tutto impropria – ha aggiunto -. Mi è dispiaciuto leggere questa lettera agli studenti e alle scuole.Innanzitutto perchè non compete a una preside nelle sue funzioni di lanciare messaggi di questo tipo, e poi perché il contento francamente non ha nulla a che vedere con la realtà dei fatti. In Italia non c’è nessun pericolo fascista. In Italia non c’è alcuna deriva violenta o autoritaria.Inviterei la preside a riflettere di più sulla storia e sul presente”.