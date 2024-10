MaaS for Italy, alla Federico II riflettori puntati sulla mobilità del futuro

Prende il via oggi, per concludersi domani, mercoledì 30 ottobre, al complesso universitario Federico II di San Giovanni a Teduccio, in corso Nicolangelo Protopisani 70, a Napoli, il convegno nazionale “MaaS for Italy, innovazione, sperimentazione e sostenibilità per la mobilità del futuro”, organizzato dal Comune di Napoli, Servizio Trasporto Pubblico Locale e MaaS, d’intesa con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli. Integrare i servizi di trasporto pubblico e privato che operano in Italia, rendendoli accessibili mediante un unico canale digitale, è l’obiettivo che si pone, in un’ottica di mobilità sostenibile, il progetto “Mobility as a Service for Italy”, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che conta sul contributo importante offerto dalla città di Napoli, uno dei primi tre centri “pilota”, insieme a Milano e Roma, coinvolti nella fase sperimentale. L’incontro prenderà il via alle 10, nell’Aula Magna del complesso universitario, con i saluti istituzionali di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; Ginevra Bruzzone, direttore generale Servizio 1 Struttura di missione PNRR; Luca Cascone, presidente della IV Commissione Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti del Consiglio Regionale della Campania; Ada Minieri consigliere segretario dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli. Moderano l’evento: Dario Gentile, dirigente Servizio Trasporto Pubblico Locale e MaaS del Comune di Napoli e Sara Matassoni policy officer Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.