Macchinari edili: aumentano i noleggi di piattaforme aeree in Veneto

Per il sollevamento e per la movimentazione degli operatori e garantire il loro lavoro in sicurezza in altezza è necessario il ricorso a dei macchinari specifici. Le piattaforme aeree sono i mezzi utilizzati a questo scopo e trovano impiego in diverse circostanze, ad esempio durante i lavori di ristrutturazione degli edifici, oppure durante la posa o la manutenzione dei cavi elettrici.

Il loro impiego è determinante in numerosi contesti lavorativi, ma visto il loro costo d’acquisto piuttosto elevato, è diventato sempre più frequente il ricorso al servizio di noleggio. Una delle regioni in cui i numeri del noleggio hanno visto una crescita importante negli ultimi tempi è stata quella del Veneto.

Analizzando i dati di questa regione, si nota che la richiesta di questi mezzi ha registrato un incremento soprattutto nei grandi centri abitati. In particolare, è molto gettonato il noleggio di piattaforme aeree a Padova, città che negli ultimi anni è stata interessata da ingenti investimenti immobiliari, i quali hanno portato all’apertura di numerosi cantieri e dunque al bisogno di sfruttare macchinari edili per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro degli operatori.



Noleggio piattaforme aeree: perché conviene

Il trend positivo del noleggio delle piattaforme aeree e di altri macchinari professionali è stato reso possibile dai vantaggi che offre questa tipologia di servizio. Il punto di forza principale è quello economico, dal momento che il noleggio consente ai clienti di ridurre la spesa e soprattutto di pagare solo per il periodo di effettivo utilizzo.

Ai clienti viene data infatti la possibilità di scegliere la durata del servizio, optando eventualmente anche per un noleggio di pochi giorni. Il tutto con la garanzia di beneficiare di un importante risparmio rispetto all’acquisto sia optando per il noleggio a breve termine che per quello a lungo termine.

Al vantaggio economico se ne affiancano altri due altrettanto importanti. Il primo consiste nella possibilità di noleggiare i migliori modelli disponibili sul mercato, sfruttando in questo modo le innovazioni tecnologiche delle piattaforme aeree e godendo della maggior sicurezza di utilizzo.

Il secondo deriva invece dal non doversi preoccupare della manutenzione e di ogni genere di aspetto burocratico. Tutte le piattaforme aeree vengono attentamente controllate prima di essere noleggiate da un nuovo cliente per assicurare sempre macchinari performanti, in grado di condurre ogni tipo di intervento professionale nel migliore dei modi e nel minor lasso di tempo possibile.

A chi rivolgersi per il noleggio di piattaforme aeree in Veneto

Se si ha bisogno di noleggiare una piattaforma aerea in Veneto ci si può rivolgere a Giffi Noleggi, società che dal 1999 garantisce ai suoi clienti un servizio professionale ed offre loro i migliori macchinari edili disponibili in commercio.

L’azienda negli anni è cresciuta velocemente ed attualmente vanta quattordici sedi in Italia ed una forte presenza in Veneto.

La flotta aziendale è formata attualmente da più di 700 mezzi, tra i quali ci sono numerosi modelli di piattaforme aeree pronte per essere noleggiate da società e da privati. I clienti potranno scegliere di richiedere solo il noleggio del macchinario, oppure potranno chiedere anche il supporto di un operatore esperto che si occuperà dell’utilizzo dello stesso.

Per manovrare questo macchinario sono necessarie infatti abilità ed esperienza. Consapevole di ciò, Giffi Noleggi ha pensato ad un servizio completo per soddisfare tutte le necessità della sua clientela.