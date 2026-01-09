Macciardi sovrintendente del Teatro San Carlo, respinto dal Tar il ricorso del Comune di Napoli

Fulvio Adamo Macciardi resta sovrintendente del Teatro di San Carlo: è stato respinto il ricorso al Tar Campania presentato dal Comune di Napoli contro la nomina fatta lo scorso agosto dal ministero della Cultura a seguito alle indicazioni del Consiglio d’Indirizzo non ritenute valide dal sindaco Gaetano Manfredi, presidente della Fondazione, che aveva appunto ricorso al Tar con la consigliera della Città Metropolitana Maria Grazia Falciatore. Pubblicata la decisione del Tar Campania che si era riunito in camera di consiglio lo scorso 17 dicembre, stabilendo che la nomina di Macciardi è valida e che il ricorso introduttivo è improcedibile e quindi respinto.