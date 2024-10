Macedonia del Nord, a Skopje interscambi culturali con “Between places and spaces”

Una delegazione dell’Ambasciata d’Italia ha partecipato ieri al vernissage del progetto “Between places and spaces” frutto della residenza artistica a Skopje di tre giovani artisti italiani promossa dalla Fondazione macedone Makedonida e dall’associazione Ottovolante Sulcis grazie al programma di interscambio giovanile “Trameuropee” sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale d’Italia. Questo primo evento, che ha coniugato le arti visive alla performance, sarà seguito dalla residenza artistica in Italia di tre giovani artisti macedoni per concludersi con una mostra finale di tutte le opere prodotte durante le due residenze artistiche che si svolgerà a Bologna il 26 Ottobre.

All’incontro con i giovani artisti l’Ambasciatore Silvestri ha espresso apprezzamento per la realizzazione dei progetti di scambio che favoriscono la conoscenza reciproca dei Paesi e delle loro culture.