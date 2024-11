Macedonia del Nord, ambasciatore Silvestri alla celebrazione per le forze armate

La Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale è stata celebrata ieri sera in Macedonia del Nord con un ricevimento solenne aperto dall’Ambasciatore italiano Andrea Silvestri e dall’Addetto per la Difesa, Col. Cristian Margheriti.

Alla cerimonia – ha riferito l’Ambasciata in una nota – hanno partecipato il Ministro della Difesa Vlado Misajlovski, il Vice Capo di Stato Maggiore Gen.

Azim Nuredin, alti funzionari delle autorità civili, militari e religiose della Macedonia del Nord, nonché rappresentanti del Corpo diplomatico e delle addettanze militari presenti a Skopje.

Nel suo indirizzo di saluto, l’Ambasciatore Silvestri ha ricordato l’origine storica e il significato della ricorrenza, evidenziando l’importanza della memoria del sacrificio dei militari italiani nella storia nazionale e il perdurante legame tra la sicurezza e la pace, soprattutto nell’attuale contesto mondiale, caratterizzato da guerre come l’aggressione russa all’Ucraina e i conflitti in Medio Oriente. “Con la giornata odierna intendiamo riaffermare il ruolo cruciale delle donne e degli uomini delle forze armate oggi nella tutela dei valori della democrazia e della libertà, sia attraverso il servizio in difesa del territorio nazionale, che attraverso l’impiego nelle missioni UE, ONU e NATO dove l’Italia è il secondo Paese per numero di militari impiegati, e a tal riguardo siamo molto lieti che la Macedonia del Nord sia un Paese alleato e partner, schierato dalla parte della pace, della libertà e della sicurezza”.

Nell’evidenziare l’impegno delle forze armate italiane nelle missioni di sicurezza e pace in tutto il mondo, l’Ambasciatore si è in particolare soffermato sui nostri contingenti in KFOR e in UNIFIL (dove l’Italia è il maggiore contribuente) e sull’impegno nel Battlegroup schierato in Bulgaria per incrementare la capacità di deterrenza dell’Alleanza lungo il fianco est europeo, evidenziando che in questi tre casi anche unità macedoni operano sotto il comando italiano: un esempio concreto dei valori e degli obiettivi condivisi nella cooperazione con la Macedonia del Nord per garantire sicurezza, nei Balcani Occidentali e in altri teatri.

Silvestri ha altresì ricordato l’ampiezza della cooperazione bilaterale nel settore della difesa, che negli ultimi mesi si è arricchita di nuovi importanti strumenti, come l’accordo bilaterale sull’Air Policing nel quadro della NATO, il protocollo sulla collaborazione in materia di Ala Rotante, l’intesa per l’acquisto di nuovi elicotteri per uso civile e militare da parte delle forze armate macedoni e infine l’Accordo per la mobilità militare all’interno del corridoio paneuropeo VIII, concluso a Washington lo scorso luglio tra i Ministri di Italia, Albania, Macedonia del Nord e Bulgaria, e a cui si è aggiunta da ultimo anche la Romania.