Macedonia del Nord, visita diplomatica in Veneto

Incontro tra Macedonia del Nord e UnionCamere del Veneto. Il Console Generale della Macedonia del Nord Stojan Vitanov, accompagnato dall’imprenditore macedone Munir Semsi, presidente di API Nord Est, e dal console Mattia Carlin, vicepresidente dell’UCOI, a Treviso ha incontrato Mario Pozza, presidente dell’Associazione regionale delle Camere di Commercio del Veneto ed attuale presidente Camera di Commercio di Treviso–Belluno, vicepresidente di Unioncamere e consigliere di Assocamerestero.

Nel corso dei colloqui si sono presi in rassegna molti temi a carattere economico che si svilupperanno nei prossimi incontri per favorire ulteriormente gli ottimi rapporti economici tra Macedonia del Nord, Italia e in particolare il Veneto.