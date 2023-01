Macedonia-Lucca, linea diretta

Il sindaco di Lucca ha ricevuto il 6 Dicembre 2022 , a Palazzo Orsetti la visita ufficiale del Console Generale della Macedonia Del Nord, Stojan Vitanov. L’incontro diplomatico è stato l’occasione per porre le basi per una futura collaborazione fra Lucca e la Macedonia, il Console – dichiarandosi impressionato dalla straordinaria bellezza della città – si è impegnato a promuovere Lucca presso il Governo della sua nazione, in modo da inserirla fra le destinazioni turistiche dei cittadini macedoni, che già hanno dimostrato di apprezzare il nostro paese.

L’Italia e la Macedonia – come si è detto nell’incontro – sono legate fra loro nella storia già dall’epoca romana, ma questo momento è particolarmente significativo per l’intensificazione degli scambi culturali ed economici perché la Macedonia del Nord sta negoziando la sua adesione all’Unione Europea.

Prima di accompagnare il console in una visita delle splendide sale di Palazzo Orsetti, il sindaco si è intrattenuto con il diplomatico parlando di Puccini, dei grandi eventi lucchesi e dello scenario politico nazionale, particolarmente favorevole secondo il primo cittadino alla crescita della città. Dopo aver ricordato i loro trascorsi professionali da imprenditori, il sindaco e il console si sono lasciati con la promessa di rivedersi presto per stabilire una collaborazione duratura fra le comunità che essi rappresentano in modo diverso, ma complementare.