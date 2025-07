Macron annuncia aumento forza franco-britannica CJEF a 50.000 uomini

In conferenza stampa con Starmer dalla base militare Northwood

Roma, 10 lug. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che Regno Unito e Francia aumenteranno la loro Forza di Spedizione Congiunta (o CJEF, Combined Joint Expeditionary Force) a 50.000 effettivi. Intervenendo in conferenza stampa presso la base militare di Northwood insieme al premier britannico Keir Starmer, il presidente francese ha affermato che questo aumento di cinque volte consentirà alle due nazioni di essere “in grado di essere schierate in un impegno di vasta portata”. “I nostri due Paesi rimangono indipendenti e sovrani, ma ci stiamo dotando dei mezzi, quando necessario, per lavorare insieme, in linea con il contesto molto più minaccioso in cui ci troviamo oggi. A livello operativo, abbiamo deciso di modificare completamente la portata della forza congiunta, la CJEF, che abbiamo creato nel 2010 e che costituisce la base per strutturare la cooperazione. Stiamo potenziando questa forza congiunta dal livello di brigata a quello di corpo d’armata, ovvero in grado di raggiungere fino a 50.000 uomini, capaci di essere impiegati in uno scontro di vasta portata, il che rappresenterebbe un aumento di cinque volte. Con Francia e Regno Unito al centro, in grado di riunire altri partner europei e di essere messi a disposizione dell’Alleanza. La nostra partnership conferisce credibilità e solidità a questo pilastro europeo della NATO sul piano operativo e conferisce credibilità anche all’autonomia strategica in cui crediamo”.