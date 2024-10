Macron apre a Parigi conferenza sul futuro del Libano

Roma, 24 ott. (askanews) – Il presidente francese Emmanuel Macron ha aperto una conferenza a Parigi a sostegno del Libano, con il duplice obiettivo di raccogliere circa 300 milioni di sterline di fondi per affrontare la crescente crisi umanitaria causata dai bombardamenti israeliani e trovare un modo per colmare il vuoto di sicurezza creato dalla debolezza cronica dello stato libanese.

La maggior parte degli osservatori afferma che Macron, il presidente della Francia, che ha legami storici con il Libano, avrà probabilmente successo nel suo primo compito, in parte grazie alle donazioni che dovrebbero arrivare dagli stati del Golfo a maggioranza sunnita. La Francia spera che ciò rifletta un rinnovato interesse per il Libano che questi stati avevano ampiamente trascurato, lasciando spazio aperto all’espansione del gruppo sciita Hezbollah negli ultimi anni.

Ma il secondo obiettivo di avvicinarsi a un cessate il fuoco resta quasi impossibile, dal momento che gli Stati Uniti sembrano aver deciso di dare il loro sostegno all’offensiva di Israele, finché Washington la considererà limitata a causare danni irreversibili a Hezbollah sostenuto dall’Iran.

Antony Blinken, il segretario di Stato degli Stati Uniti, è uno dei tanti diplomatici di alto livello a mancare all’incontro di Parigi, riflettendo una frattura tra Parigi e gli Stati Uniti su come gestire Israele e la crisi in Libano Blinken, attualmente in Qatar, ha in programma di tenere un incontro con i leader arabi a Londra venerdì.

Il Regno Unito è rappresentato dal ministro del Medio Oriente, Hamish Falconer, mentre il ministro degli esteri, David Lammy, è al vertice del Commonwealth a Samoa.

Hezbollah, con la maggior parte dei suoi dirigenti uccisi da Israele, ha affermato che non parlerà della sua strategia politica o militare finché Israele non implementerà un cessate il fuoco. Israele ha affermato che continuerà a indebolire Hezbollah sia a Beirut che a sud del fiume Litani.

La Francia non ha fornito una cifra sulla cifra che spera di raccogliere, ma l’ONU ha affermato che ha bisogno di oltre 400 milioni di dollari (310 milioni di sterline). Prima della conferenza, la Germania ha annunciato 62 milioni di dollari in più in aiuti umanitari.

Un’alleanza di 150 ONG alla vigilia della conferenza ha affermato che un cessate il fuoco era un imperativo morale. Dall’escalation delle ostilità un anno fa, più di 2.500 persone in Libano sono state uccise e quasi 12.000 ferite, secondo l’ONU.

Gli sforzi francesi per garantire un cessate il fuoco si basano su Hezbollah, che afferma chiaramente di essere disposto a porre fine alla sua guerra prima che venga concordato un cessate il fuoco a Gaza. Messaggi contrastanti sono emersi da Hezbollah sulla sua volontà di recidere il legame tra i due teatri di guerra, ma la Francia ritiene che se gli Stati Uniti facessero pressione su Israele affinché accettasse un cessate il fuoco, si potrebbe raggiungere un accordo.

Ciò a sua volta potrebbe fornire lo spazio per garantire una maggioranza nel parlamento libanese per eleggere un nuovo presidente, ponendo fine a una situazione di stallo di due anni causata da divisioni in gran parte basate su motivi etnici.

La Francia spera anche che si possa raggiungere un accordo di principio alla conferenza per fare di più per finanziare, espandere e addestrare le forze armate ufficiali libanesi.

Israele ritiene che la risoluzione 1701 delle Nazioni Unite, approvata nel 2006, non sia mai stata pienamente implementata in parte a causa del fallimento di Uniful nell’assumere una parte fondamentale del suo mandato che chiede anche a Hezbollah di ritirarsi a nord del Litani, a circa 30 km (20 miglia) dal confine con Israele. L’inviato degli Stati Uniti Amos Hochstein ha affermato lunedì a Beirut che era necessario un nuovo mandato più assertivo.

L’Italia, uno dei principali contributori di Unifil, ha proposto la creazione di un cuscinetto di peacekeeping con più uomini e più potere e diverse regole di ingaggio tra il confine con Israele e il Litani. Supporta anche l’addestramento delle truppe dell’esercito regolare libanese. Israele insiste sul diritto di mantenere l’accesso allo spazio aereo libanese, cosa che nessun governo di Beirut accetterà probabilmente.