Macron impone la riforma delle pensioni. Le Pen: Colpo di mano democratico

Il testo della riforma delle pensioni, approvato in via definitiva al Senato francese questa mattina, non sarà votato dall’Assemblea nazionale. Il presidente francese Emmanuel Macron ha scelto di utilizzare l’articolo 49.3 della Costituzione per approvare la sua riforma alla Camera bassa del parlamento. Lo scrivono i media francesi. Macron doveva decidere tra la possibilità di andare al voto sul suo progetto di punta o di ricorrere a questo famoso articolo, che consente l’adozione del progetto senza voto, salvo mozione di censura adottata contro il governo. All’Assemblea nazionale, l’esito del voto del resto rimaneva molto incerto. Il campo presidenziale, che ha solo una maggioranza relativa a Palais Bourbon, ha già fatto segnare qualche defezione, e i suoi alleati a destra non sono tutti compatti: in una ventina potrebbero votare contro. Il dibattito nell’Assemblea nazionale deve iniziare a breve. Las premier Elisabeth Borne è arrivata in parlamento e per l’undicesima volta mette in gioco il suo governo.

24 ore per le mozioni di censura, lunedì il voto

Nelle prossime 24 ore le opposizioni – in presenza della decisione del governo di porre le fiducia sulla riforma delle pensioni – avranno il diritto di presentare mozioni di censura. I servizi dell’Assemblée Nationale hanno fatto già sapere che il voto sulle mozioni – che saranno “trasvesrali” visto che Marine Le Pen ha già annunciato che voterà anche le mozioni della sinistra – è in programma per lunedì. Il governo ha poche possibilità di essere sconfitto sulla fiducia, a meno che non votino contro il governo anche dei deputati Républicains o centristi.

Il Rassemblement National: Borne deve andar via

La capogruppo del Rassemblement National all’Assemblea Nazionale di Parigi, Marine Le Pen, denuncia “un colpo di mano democratico”, dopo la decisione di Emmanuel Macron di ricorrere alla questione di fiducia, con il contestato articolo 49-3 della Costituzione francese, per adottare la riforma delle pensioni. Parlando ai giornalisti riuniti all’Assemblea Nazionale, Le Pen ha chiesto le dimissioni della premier Elisabeth Borne.